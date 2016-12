Marc Weigant sichert in der Verlängerung den Zusatzpunkt für den ESV Buchloe

Eishockey · Die Piraten des ESV Buchloe und die Eispiraten des ESC Dorfen boten am Freitagabend in der Buchloer Sparkassenarena eine vom Ergebnis her spannende Partie. Am Ende verließen die Buchloer Freibeuter aber nach 108 Sekunden in der Overtime mit einem 3:2 (0:0/1:1/1:1) das Eis als Sieger.



Das Duell zwischen Buchloe und Dorfen war schwer umkämpft. Das Foto zeigt ESCD-Spieler Daniel Kreß (rotes Trikot) im Zweikampf mit Markus Vaitl vom ESVB. Bild: Michael Lindemann Die ersten Akzente setzte das Schiedsrichter-Trio bereits vor dem Spiel: Die ESV´ler mussten aufgrund der sich farblich gleichenden Trikots mit den gelben Aufwärm-Jerseys das Spiel bestreiten. Beide Mannschaften starteten das erste Drittel mit einem offenen Schlagabtausch und kreierten Torabschlüsse beinahe im Minutentakt. Pavel Vit setzte dabei nach 38 Sekunden den Anfang mit einem Schlenzer, scheiterte aber an Nadja Gruber im Tor der Gäste. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Montagsausgabe der Buchloer Zeitung vom 12.12.2016.



