Eisbären Oberstdorf bieten dem Tabellenzweiten Parole

Eishockey · Am Freitagabend unterlagen die Eisbären, der SG Maustadt/Memmingen zwar mit 1:4(1:1/0:2/0:1), erkämpften sich aber diesen Spielstand hart mit einer 11+2 Truppe gegen einen vollbesetzten Memminger Kader.



Eishockey Bild: Felix Heyder (dpa)

Unter keinem guten Stern stand die Partie am Freitagabend, die Eisbären konnten auf Grund von vielen Verletzungen und Krankheiten nur mit einer Rumpftruppe antreten.

Gleich zu Beginn des ersten Spielabschnittes wurden die Eisbären gewaltig unter Druck gesetzt und so war es Dominik Bauer im Tor der Eisbären der sich gleich in den ersten Minuten mehrfach auszeichnen konnte.

In der 3. Spielminute erkämpfte sich Tobias Waibel die Scheibe und leitete den Konter ein, der mitgelaufene Kevin Adebahr bekam den Pass und lies die Eisbären mit dem 1:0 Jubeln. In der 16. Spielminute konnten die Gäste aus Memmingen zum 1:1 Pausenstand in Überzahl ausgleichen.

Im Zweiten Spielabschnitt kämpften die Eisbären um jeden Zentimeter, Dominik Bauer hatte viel Arbeit sein Tor sauber zu halten doch in der 29. Und 36. Spielminute war auch er machtlos und so gingen die Gäste mit einer 1:3 Führung in die Pause.

Im letzten Abschnitt merkte man den Eisbären an, dass sie nur mit 11 Spielern antraten und so wurden die Beine schwer. Trotz allem kämpften alle und gingen weit über die Schmerzgrenze hinaus. Mehrere Angriffe der Eisbären blieben unbelohnt und so musste man in der 59. Spielminute den 1:4 Endstand in Unterzahl hinnehmen.

Die Stimmung bei den Eisbären nach dem Spiel war die eines Sieges, zwar hatte man keine Punkte geholt aber die Leistung was die Jungs zeigten war einfach nur Klasse.

Das Sonntagsspiel der Eisbären gegen den Tabellen Führer SG Lindenberg/Lindau musste von Oberstdorfer Seite leider Abgesagt werden, es war den Oberallgäuern durch weitere Verletzungen im Freitagsspiel nicht mehr möglich eine spielfähige Mannschaft aufzustellen.