Ein aktueller Service der Allgäuer Zeitung zur DEL 2 und Oberliga

Eishockey · Aufgrund der späten Beginnzeiten ist es der Allgäuer Zeitung leider nicht möglich, in allen gedruckten Ausgaben die aktuellen Spielberichte vom Eishockey in der Samstagsausgabe unterzubringen. Deshalb wollen wir Ihnen an dieser Stelle einen besonderen Service bieten.

Allgäuer Zeitung, Kempten 31.12.2016



Download: 11.80 MBytes. Sie können die aktuellste Version unserer Eishockey-Seite kostenlos herunterladen und sind so umfassend informiert. Von der DEL (mit den Augsburger Panthern) über die DEL 2 (mit dem ESV Kaufbeuren) bis hin zur Oberliga (mit dem ERC Sonthofen) finden Sie hier aktuelle Kurzberichte, Ergebnisse und Tabellen.