EV Füssen besiegt den ESC Kempten mit 11:2

Landesliga · Über 1000 Zuschauer und ein zweistelliger Sieg, das sind Zahlen aus dem Auftritt des EV Füssen gegen den ESC Kempten. Am Ende stand ein klares 11:2 (4:1, 3:0, 4:1) für den Gastgeber zu Buche. Überragender Akteur war Andrej Naumann mit vier Toren.



EV Füssen gegen ESC Kempten Bild: Heiko Köhntopp

Als hätte es der Verein vorher gewusst, denn sein Konterfei war diesmal auf der Titelseite der Stadionzeitung zu sehen. Die Nummer 19 im Team des EVF glänzte und die Mannschaft nahezu komplett spielte die Mannschaft aus der Allgäumetropole richtig an die Wand.

Binnen 100 Sekunden lag der Gastgeber durch Treffer von Marc Besl, Andrej Naumann und Nikolas Oppenberger mit 3:0 nach nur sechs Minuten in Führung. Auch dem Ex-Kemptener Spieler Oppenberger merkte man die Spielfreude gegen seine ehemaligen Kollegen an. Er war zum 4:0 der Passgeber für Naumann und war mit weiteren drei Assists maßgeblich am Erfolg beteiligt. Im Übrigen sah man großes Potenzial, wenn der EV Füssen komplett mit seinen eingespielten Reihen agierte.