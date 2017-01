ESV Buchloe unterliegt zu Hause dem Oberligisten Lindau Islanders deutlich

Bayernliga-Zwischenrunde · Nichts Zählbares zu holen gab es für den ESV Buchloe am Auftaktwochenende in der Verzahnungsrunde der Eishockey-Bayernliga. Nachdem die Freibeuter am Freitag in Erding mit 2:6 verloren, zogen sie auch am Sonntag beim ersten Heimauftritt gegen den EV Lindau mit 1:5 (0:0, 1:3, 0:2) den Kürzeren.



ESV Buchloe Bild: Michael Lindemann Während die Rot-Weißen im Startabschnitt noch recht gut gegen den klassenhöheren Kontrahenten dagegenhielten, setzte sich über die komplette Spielzeit doch die Qualität des Oberligisten durch. Dabei hielten die Hausherren trotz einiger schmerzhafter Ausfälle in den ersten 20 Minuten noch gut mit. „Wir sind etwas schwierig ins Spiel gekommen“, bestätigte auch Lindaus Coach Dustin Whitecotton. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Dienstagsausgabe der Buchloer Zeitung vom 24.01.2017.



