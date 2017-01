ESV Buchloe startet in die Verzahnungsrunde

Eishockey · Nachdem die Hauptrunde in der Eishockey Bayernliga am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen ist, geht es am Freitagabend ohne Verschnaufpause weiter. Die Buchloer Piraten starten in der Verzahnungsrunde dabei in einer schweren, zugleich aber reizvollen Gruppe mit einem Auswärtsspiel ab 20 Uhr in Erding.

Am Sonntag steht dann das erste Heimspiel auf dem Programm, bei Buchloe auf einen alten Bekannten trifft: Der Oberligist EV Lindau wird dann ab 17 Uhr in der Buchloer Sparkassenarena auflaufen. Die Vorfreude auf die anstehenden Duelle ist groß. Denn nachdem das vorrangige Ziel mit dem vorzeitigen Ligaverbleib frühzeitig gesichert wurde, dürfen sich die Piraten zum Lohn nun mit den Top-Teams der Bayernliga und auch mit zwei Oberligisten messen. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Freitagsausgabe der Buchloer Zeitung vom 20.01.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper