Eishockey · In der Eishockey Bayernliga steht für die Buchloer Piraten an diesem Wochenende nur ein Spiel an, doch das hat es in sich.



Auswärtsspiel des ESV Buchloe in Miesbach Bild: Marcel Peter Während die Liga am Freitag bis auf die Nachholpartie der Germeringer in Passau pausierte, treffen die Freibeuter am Sonntag ab 17 Uhr in der heimischen Sparkassenarena mit dem TEV Miesbach – auf keinen geringeren als den aktuellen Tabellenführer. Eine richtig harte Nuss also, die auf den ESV im letzten Heimspiel vor dem Weihnachtsfest wartet. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Samstagsausgabe der Buchloer Zeitung vom 17.12.2016.



