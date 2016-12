ESV Buchloe bleibt zu Hause eine Macht und schlägt den Tabellenführer TEV Miesbach

Eishockey · Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk bescherten die Buchloer Piraten ihren Fans am Sonntagabend. Denn im letzten Heimspiel vor dem Weihnachtsfest besiegten die Freibeuter in einer ansehnlichen Partie ausgerechnet den Tabellenführer Miesbach deutlich mit 5:1 (3:1, 1:0, 1:0).



ESV Buchloe Bild: Michael Lindemann

Großen Anteil daran hatten der Dreifachtorschütze Alexander Schönberger und der bestens aufgelegte Daniel Blankenburg im ESV-Tor, die beide aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung herausragten.

Während die Buchloer durch diesen Erfolg drei wichtige Zähler im Kampf um die ersten acht Plätze einfuhren, mussten die Gäste ihren Platz an der Sonne nach elf Spieltagen in Folge an den neuen Spitzenreiter Memmingen abtreten.