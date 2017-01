ESV Buchloe: Piraten wollen im Bayernliga-Derby erste Punkte

Eishockey · Nachdem die Buchloer Piraten am Auftaktwochenende der Verzahnungsrunde gegen Erding und Lindau keine Punkte erbeuten konnten, will man das im ESV-Lager an diesem Wochenende schnellst möglich ändern.



Bayernliga: Landsberg Riverkings - ESV Buchloe Pirates (schwarz), 74 Daniel Menge, 39 Alexander Reichelmeir Bild: Thorsten Jordan (Thorsten Jordan) Die erste Chance dazu haben die Freibeuter bereits heute Abend, wenn ab 20 Uhr der Nachbar Landsberg zum Derby in der Buchloer Sparkassenarena gastiert. Am Sonntag geht es für den ESVB dann zu den heimstarken Miesbachern (18 Uhr). Mehr über das Thema erfahren Sie in der Freitagsausgabe der Buchloer Zeitung, 27.01.2017.



