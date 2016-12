ECDC Memmingen bezwingt Passau und sammelt stolze Summe für den guten Zweck

Bescherung am Hühnerberg · Einen Tag vor Heiligabend siegten die GEFRO-Indians über die EHF Passau am heimischen Hühnerberg . Die Tore für den Spitzenreiter der BEL erzielten Jan Benda, Patrick Weigant (2), Sven Schirrmacher, Tim Tenschert und Antti-Jussi Miettinen (2).

ECDC Memmingen gegen EHF Passau in Memmingen Bild: Roland Schraut

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Stiftung „Kinderherz“ das Spiel der Herzen, vor den Augen der Stiftungsbotschafterin und vierfachen Box-Weltmeisterin Nikki Adler ausgetragen. Ein voller Erfolg und ein durchaus beachtlicher Spendenbetrag von 6.000 Euro konnte erzielt werden und kommt nun herzkranken Kindern zugute.

Im Duell gegen die Gäste aus der Drei-Flüsse-Stadt mussten die Hausherren auf Jan Kouba, Philip Stalla und den weiterhin verletzten Lukas Varecha verzichten. Im Tor startete der seit Wochen starke Joey Vollmer, während Passaus Hamberger das Gehäuse der Gäste hütete. Rund 1900 Zuschauer sahen einen druckvollen und konzentrierten Start des ECDC, der sich jedoch mühsam in die Partie kämpften musste.

Somit boten sich in den Anfangsminuten gute Chancen durch Tim Tenschert, oder auch Martin Jainz, um die Führung zu erzielen. Auch aus der erstmaligen Überzahlsituation in der siebten Minute konnte, trotz weiterer guter Gelegenheiten durch Tenschert, oder auch Timo Schirrmacher, der einen Alleingang vergab (13.Minute) kein Kapital geschlagen werden. So sollte der erste Treffer des Abends durch den Kapitän höchstpersönlich fallen: Jan Benda hämmerte die Scheibe von der blauen Linie in Überzahl zum 1:0 (15.Minute) in die Maschen.

Das 2:0 wurde nur eine Minute später durch Patrick Weigant erzielt. Die Indians wirkten ab diesem Zeitpunkt befreiter und hatten noch vor der ersten Drittelpause, durch eine gute Chance von Steffen Kirsch, die Möglichkeit die Führung noch weiter auszubauen. Dennoch ging es unverändert zum ersten Pausentee.

Im zweiten Drittel begannen die Indianer dort, wo sie aufgehört hatten. Folglich das verdiente 3:0 in Überzahl durch Sven Schirrmacher (24.Minute). Die Hausherren legten in der 26. Minute mit dem Treffer durch Tim Tenschert in Unterzahl sogar nochmals nach und sorgten für eine komfortable Führung. Weitere tolle Kombination und der zum Teil lang anhaltende Scheibenbesitz prägten nun das Spiel des ECDC. Auch der abermals überragende Matchwinner Joey Vollmer fungierte, wie auch in den letzten Spielen, immer wieder als der sichere Rückhalt der Mannschaft.

Im Schlussabschnitt wirkten die Rot-Weißen anfangs nachlässig, wodurch auch der Ehrentreffer des Abends fiel. Kein geringerer als der altbekannte Memminger Anton Pertl erzielte das 1:4 aus Sicht der Gäste (47.Minute). In der Folge ereigneten sich mehrere Strafzeiten für die Indians, die aber schadlos überstanden wurden. In den Schlussminuten des Spiels schien der ECDC die Kräfte nochmals zu mobilisieren, um seinen Zuschauern noch einmal ein paar Tore kurz vor Weihnachten zu schenken.

Top-Scorer Antti-Jussi Miettinen sorgte zunächst durch einen „Bauerntrick“ für das 5:1 (55. Minute). Eine Minute später war es wieder Miettinen, der im Alleingang die Scheibe zum 6:1 versenkte. Als Patrick Weigant dann das 7:1 und damit zugleich den Endstand markierte (57. Minute), konnte man getrost von einem gelungenen Eishockeyabend und einer tollen Charity-Aktion am Memminger Hühnerberg sprechen.

Somit gehen die GEFRO-Indians weiterhin als Spitzenreiter in die Feiertage. Dennoch stehen äußerst anspruchsvolle Partien in den kommenden Wochen auf dem Plan, peilt man doch den Titel des Bayrischen Meisters der Saison 2016/17 an. Weiter geht es am zweiten Weihnachtsfeiertag zum schweren Auswärtsspiel nach Dorfen, ehe es dann am 30.12. zum Derby-Kracher gegen den HC Landsberg am Hühnerberg kommt.