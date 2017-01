ECDC Memmingen: Endlich Meister?

Eishockey · Am Sonntag könnte es so weit sein: Mit einem Sieg im Heimspiel gegen den ESC Geretsried (Spielbeginn 18 Uhr) könnte der ECDC Memmingen zum ersten Mal in seiner 25-jährigen Vereinsgeschichte Bayernliga-Meister werden.



ECDC Memmingen Bild: Roland Schraut Die Indians erwarten bis zu 2.000 Zuschauer – darunter das Team von allgaeu.life, das künftig verstärkt für die vielen tausend Eishockeyfans in der Region berichten will. Mit dem ESV Kaufbeuren, Sonthofen, Lindau, Memmingen und dem wieder aufstrebenden EV Füssen ist das Allgäu eine Eishockey-Hochburg. Dies dürfte auch am Sonntag am Memminger Hühnerberg deutlich werden: Der ECDC hat mehr Zuschauer, als es die meisten Oberligisten und mancher Zweitligist in Deutschland vorweisen kann.