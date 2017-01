EA Schongau und EV Moosburg beim ESV Buchloe zu Gast

Eishockey · So entspannt wie selten zuvor in dieser Saison dürfte der ESV Buchloe in das erste Spielwochenende des neuen Jahres starten, an dem er gleich zweimal zu Hause im Einsatz ist.



ESV Buchloe Bild: Christoph Salger Am Dreikönigstag empfangen die Buchloer ab 17 Uhr zunächst den Aufsteiger EA Schongau, ehe am Sonntag zur selben Zeit der EV Moosburg in die Buchloer Sparkassenarena kommt. Nach dem krönenden Jahresabschluss in Pfaffenhofen ist den Buchloern drei Spieltage vor dem Ende der Bayernliga-Hauptrunde ein Platz unter den ersten Acht nicht mehr zu nehmen und somit auch die Teilnahme an der Verzahnungsrunde schon sicher. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Donnerstagsausgabe der Buchloer Zeitung vom 05.01.2017.



