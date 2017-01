Eishockey · Besser hätte das Jahr 2016 für die Buchloer Piraten nicht enden können. Denn durch einen hart erkämpften 4:2-Erfolg (1:0, 1:2, 2:0) am Freitagabend in Pfaffenhofen ist den Freibeutern bereits drei Spieltage vor dem Ende der Bayernliga-Hauptrunde ein Platz unter den ersten acht Mannschaften in der Tabelle nicht mehr zu nehmen.



Buchloer Piraten bejubeln vorzeitigen Klassenerhalt Bild: Christoph Salger Die Rot-Weißen sichern sich somit nicht nur frühzeitig den Ligaverbleib, sondern dürfen sich nun auch ab 20. Januar über die Teilnahme an der Verzahnungsrunde mit den Oberligisten freuen. Dabei profitierten die Buchloer auch von den etwas überraschenden Ausrutschern der Verfolger. Der Tabellenachte Moosburg verlor sein Heimspiel gegen Schongau (3:4) nämlich ebenso wie die neuntplatzierten Geretsrieder, die dem Schlusslicht Germering nach einer 1:2-Niederlage somit die allerersten Punkte der Saison bescherten. Mehr über den überaus erfolgreichen Jahresabschluss des ESV Buchloe lesen Sie in der Montagsausgabe der Buchloer Zeitung vom 02.01.2017.



