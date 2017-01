Buchloe verliert letztes Hauptrundenspiel in Peißenberg

Eishockey-Bayernliga · Einen unterhaltsamen Eishockeyabend bekamen die 500 Zuschauer zum Vorrundenabschluss am Sonntag in Peißenberg geboten. Die Buchloer Piraten hielten beim Tabellenfünften dabei lange gut mit und das, obwohl sie nur mit einem dezimierten Aufgebot von zwölf Feldspielern zum letzten Hauptrundenspiel gereist war.



ESV Buchloe Bild: Michael Lindemann

Am Ende zogen die Gennachstädter erst in der Verlängerung mit 5:6 (1:1, 2:1, 2:3) den Kürzeren. Groß ärgern werden sie sich darüber dennoch nicht, denn in der bereits am kommenden Freitag startenden Verzahnungsrunde warten auf die Buchloer nun attraktive Gegner.

Nachdem die Pirates die Vorrunde auf Platz sieben abgeschlossen haben, treffen sie in der Gruppe B auf die Oberligisten Lindau und Waldkraiburg, sowie die Bayernligisten aus Erding, Miesbach und den Nachbarn Landsberg. Der genaue Spielplan folgt noch.