Zweitligist FC St. Pauli hat sein Trainingslager in Oberstaufen aufgeschlagen

Fußball · In Hamburg und dort speziell im Stadtteil St. Pauli haben sie "Kultstatus": Die Kicker vom FC St. Pauli dürfen sich bei ihren Heimspielen im Stadion am Millerntor der Unterstützung ihrer Fans sicher sein. Seit vorgestern nun bereiten sich die aktuell 25 Lizenzspieler des Vereins im Trainingslager in Oberstaufen auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga vor.

Bilderstrecke: 5 Bilder Trainingslager des FC St. Pauli in Oberstaufen

St. Pauli Trainingslager Oberstaufen Bild: Olaf Winkler Und zumindest am ersten Trainingstag waren sie dabei ungestört. Weder mitgereiste Fans noch Anhänger des Teams aus dem Allgäu fanden den Weg nach Oberstaufen. St. Paulis Pressesprecher Christoph Pieper wundert das nicht: "Bei uns gibt es keine Fanreise-Kultur." Abgestiegen sind die Fußballer aus Hamburg in Karl-Heinz Riedles Evviva. Das Hotel haben Mannschaft, Trainer und Betreuer ganz für sich - und quasi vom FC Zürich übernommen, der sein Trainingslager in der Vorwoche hier abhielt. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Donnerstagsausgabe des Westallgäuers vom 09.07.2015.



