Württembergischer Fußballverband beschließt vierte Auswechslung

Verbandsliga, FV Rot-Weiß Weiler gegen VfL Nagold (1:6), Fußball, FV Weiler, Raiffeisenbank-Stadion. Bild: Benjamin Schwärzler

Die neue Regelung gilt flächendeckend für alle Spielklassen von der Kreisliga B bis hinauf zur Verbandsliga sowie für die Pokalwettbewerbe. Im Pokal durfte bislang fünfmal gewechselt werden. „Zum Teil waren die Schiedsrichter mit der unterschiedlichen Regelung überfordert“, sagt WFV-Pressesprecher Heiner Baumeister.

Ebenfalls neu ab Sommer: Eine gelb-rote Karte zieht künftig automatisch eine Sperre für ein Spiel nach sich – wie in der Bundesliga auch. Bisher war es im Amateurbereich so, dass der Bestrafte lediglich den Rest des Spiels zuschauen musste, in dem er die Ampelkarte gesehen hat. Im nächsten Spiel durfte er wieder mitspielen.

Künftig will der WFV strenger durchgreifen – vor allem „um zu verhindern, dass wiederholte Foulspiele gegen Spielende ohne Sanktion bleiben und als taktisches Mittel eingesetzt werden“, sagt Baumeister.

in Der Westallgäuer vom 13. Mai 2015.