Schiedsrichterin bekommt Ball an Kopf - Drei Schiris für ein Fußballspiel in Oy

Fußball · Dass Fußballer vom Ball am Kopf getroffen werden, gehört zur Normalität in dieser Sportart. Es ist jedoch etwas Anderes, wenn die Person mit der Pfeife in der Hand, die für den geregelten Ablauf einer Begegnung sorgen soll, getroffen wird. Genau das ist Schiedsrichterin Paulina Picknik (23) widerfahren.



Schiedsrichterin Paulina Picknik aus Kempten bei einem Spiel zwischen dem FC Heimertingen und dem SV Ungerhausen. Bild: Siegfried Rebhan Das Spiel in der B-Klasse Allgau 5 zwischen dem TV Oy II und dem FC Nesselwang II (2:2) stand schon unter keinem guten Stern. Der eingeteilte Unparteiische Dominik Schönborn-Schulz konnte die Partie aufgrund von Kreislaufproblemen nicht beenden. Picknik erklärte sich bereit, für die restliche Spielzeit auch noch die Partie der Reserven zu übernehmen. Bis zur 75. Spielminute: Ein Spieler des TV Oy II versuchte einen Befreiungsschlag und traf dabei die Schiedsrichterin aus nächster Nähe am Kopf. „Ein blaues Auge habe ich jetzt", sagt die 23-Jähriger. Nach ärztlicher Untersuchung wurden bei Picknik neben dem blauen Auge auch noch ein Schleudertrauma und eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Das Spiel jedenfalls war nach dem „Volltreffer“ auch für Picknik gelaufen, wodurch die Kicker schon wieder ohne Unparteiischen dastanden. Drei Schiedsrichter für eine Begegnung Zufällig war mit Helmut Reichert ein erfahrener Schiedsrichter vor Ort. Kurzerhand schlüpfte er, obwohl ursprünglich nur als Zuschauer gekommen, in ein Schiedsrichter-Trikot. Den ganzen Bericht über das kuriose Spiel finden Sie in der Allgäuer Zeitung (Kempten) vom 18.09.2014 (Seite 35).



