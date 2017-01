Offensivspieler Kevin Volland (23) aus Marktoberdorf trifft im zweiten Testspiel für Bayer Leverkusen gleich drei Mal

Fußball · Er kam, sah und schoss sich in die Herzen der Fans: Mit drei Treffern im zweiten Testspiel hat sich Neuzugang Kevin Volland (23) bei Bayer Leverkusen in Torlaune präsentiert.



Kevin Volland gibt nach dem Training Autogramme Bild: imago sportfotodienst

Dem Allgäuer, der in der Vorsaison noch bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag stand, gelang beim 4:0-Sieg gegen den SC Delbrück eine vielversprechende Leistung. Trainer Roger Schmidt schwärmte von seinem Neuzugang: „Ich glaube, dass Kevin bei uns sehr wenig Eingewöhnungszeit brauchen wird. Das sieht man jetzt schon in den Trainingseinheiten und das sieht man auch in den Spielen“, analysiert Schmidt im Sportmagazin Kicker.

Dass man in Leverkusen große Stücke auf Volland hält, ist kein Geheimnis: Die Rheinländer blätterten für den kompakten Marktoberdorfer 20 Millionen Euro hin. Damit ist er der „Königstransfer“ der Werkself, die als Bundesliga-Dritter der Vorsaison auch international in der Champions League antritt.