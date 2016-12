Oberallgäuer Hallenfußball-Meisterschaft in Wiggensbach

Fußball · Bereits zum 35. Mal wird am Montag, 6. Januar, beim Finalturnier um die Oberallgäuer Hallenfußball-Meisterschaft in der Panoramarena in Wiggensbach der Beste gesucht. Ab 9.30 Uhr rollt der Ball über das Parkett.



29.12.2012: Hallenfussball, Vorrunde Schw. Bezirksmeisterschaft in Wiggensbach, Bild: Michael OSWALD Den ganzen Bericht zum Hallenfußball-Turnier in Wiggensbach finden Sie in der Allgäuer Zeitung vom 04.01.2014 (Seite 36).



Die Allgäuer Zeitung erhalten Sie im ganzen Allgäu in den AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper Spannung ist garantiert, denn die beiden letztjährigen Finalisten sind dabei. Der FC Wiggensbach wird versuchen, auf heimischem Terrain seinen Titel zu verteidigen. Allerdings wartet in der Gruppe auch starke Konkurrenz. Kreisklassen-Tabellenführer TV Haldenwang, Kreisligist TSV Dietmannsried und die ambitionierten Teams des TSV Heising, der SG Kleinweiler/Wengen und des SV Heiligkreuz wollen alle ins Halbfinale.