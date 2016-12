Nationalteam mit Christoph Schmid trifft in Obergünzburg auf Italien

Amputierten-Fußball · Wenn am Freitag der Allgäu-Dribbler erscheint, gibt es darin wieder zahlreiche Reportagen und Hintergrundgeschichten. Eine davon beschäftigt sich mit Christoph Schmid.



Trotz Krücken aktiv: Amputierten-Fußballer aus Günzach. Bild: Schmid

Der 34-Jährige, dem vor 20 Jahren infolge einer Krebserkrankung das rechte Bein amputiert wurde, will in Obergünzburg ein Fußballteam für Amputierte gründen. Schmid selber spielt derzeit noch bei einer Amputierten-Mannschaft in Hoffenheim.

Die einbeinigen Spieler bewegen sich auf Krücken vorwärts, dürfen die Gehhilfen jedoch nicht dazu verwenden, um den Ball zu spielen. Derzeit gibt es in Deutschland neben Hoffenheim nur zwei weitere Mannschaften. Christoph Schmid will daran etwas ändern.