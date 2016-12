Matthias Günes hadert mit der Rückrunde des FC Füssen: Dennoch zieht er ein positives Saisonfazit

Kreisliga · Vor der Saison wären Matthias und Manuel Günes zufrieden gewesen, wenn sie als Trainer mit dem FC Füssen in der Kreisliga Süd den dritten Platz erreicht hätten.



VfB Durach 2 - FC Fuessen: Manuel Günes Bild: Erwin Hafner

„Nach dem letzten Spieltag aber sind wir schon ein bisschen enttäuscht“, sagt Matthias Günes (33) im Interview mit unserer Zeitung. Nach einer starken Hinrunde lag der FC noch gleichauf mit Ligaprimus Bad Grönenbach.

Am Ende verlor das Team aber sogar den zweiten Tabellenplatz - und verpasste damit die Relegation zum Aufstieg in die Bezirksliga. Obwohl dieses Ziel verfehlt wurde und sich die Reserve des Bayernligisten 1. FC Sonthofen den zweiten Platz nicht nehmen ließ, sieht er eine Entwicklung in der Mannschaft, „die rundum sehr positiv ist“.