Martin Dausch aus Markt Rettenbach wechselte im Winter von Union Berlin zum MSV Duisburg

Fußball · "Ich hab' alles richtig gemacht", sagt Fußball-Profi Martin Dausch (29) aus Markt Rettenbach und grinst - fast durch das Telefon hindurch ersichtlich - über alle verfügbaren Backen. Alles richtig - in einem Fußballer-Leben nicht selbstverständlich.



Martin Dausch und Thomas Meißner Bild: imago sportfotodienst (imago sportfotodienst)

Für Dausch trifft es nach dem missglückten Gastspiel beim Berliner Traditionsverein 1. FC Union in der 2. Bundesliga den Nagel auf den Kopf. In der Bundeshauptstadt war er unter Trainer Norbert Düwel nach seiner Roten Karte in der Vorrunde gegen den 1. FC Nürnberg nur noch Luft. Jetzt hat er nach dem Wechsel in der Winterpause zum MSV Duisburg - nicht nur hörbar - seinen Spaß und Frieden mit dem Fußball wiedergefunden.

Vorläufige Krönung war der Aufstieg mit dem Meidericher Spielverein in die 2. Bundesliga am vergangenen Samstag vor ausverkauftem Haus, als Holstein Kiel vor 31 002 Fans mit 3:1 bezwungen wurde. Seit Dausch im Winter an die Mündung der Ruhr in den Rhein kam, ist er dort zur Integrationsfigur für den Aufstieg geworden. Und das will was heißen in einer Region, in der Fußball gelegentlich schon mal zur Religion erklärt wird.