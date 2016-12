Martin Dausch aus Markt Rettenbach wechselt zum 1. FC Union Berlin

Fußball · Es gibt nicht viele Fußball-Kultvereine in Deutschland. Die Kiez-Kicker vom FC St. Pauli - klar. Auch die Knappen vom FC Schalke 04 - okay. Einen hätten wir noch! Den 1. FC Union Berlin, der sich diesen Status aus seiner Vergangenheit in der ehemaligen Deutschen Demokratische Republik (DDR) erworben hat.



Martin Dausch (links) Bild: Stefan Puchner (dpa) BFC Dynamo Berlin (im Volksmund gerne Stasiklub genannt), der von den damals politisch Mächtigen der DDR protegiert und zu Prestige-Zwecken zur alljährlichen Pflicht-Meisterschaft bestimmt war. Genau dort, bei Union, hat Martin Dausch, 27-jähriger Unterallgäuer aus Markt Rettenbach, für zwei Jahre unterschrieben. Der 1. FC Union war der Gegenpol in der damaligen Hauptstadt der DDR zum(im Volksmund gerne Stasiklub genannt), der von den damals politisch Mächtigen der DDR protegiert und zu Prestige-Zwecken zur alljährlichen Pflicht-Meisterschaft bestimmt war. Martin Dausch begann - wie der künftige Bayern-Star Mario Götze - in frühester Jugend seine Karriere beim SC Ronsberg. Nun wechselt er vom VfR Aalen zum Zweitliga-Konkurrenten 1. FC Union Berlin. Den ganzen Bericht über den Wechsel von Martin Dausch mit einem Interview finden Sie in der Allgäuer Zeitung vom 07.06.2013 (Seite 19).



