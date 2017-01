Marktoberdorfer Fußball-Profi Volland: Leverkusen ist ein Top-drei-Klub

Interview · Der Marktoberdorfer Fußballprofi Kevin Volland wechselte im Sommer von der TSG Hoffenheim zu Bayer Leverkusen. Im Interview mit der Allgäuer Zeitung spricht der 24-jährige Offensivspieler über seine Erwartungen bei Bayer, aber auch die verpassten Olympischen Spiele von Rio oder die Gründe, warum er sich letztlich für den Wechsel zu Bayer entschied - obwohl zum Beispiel auch Borussia Dortmund an ihm interessiert war.



Kevin Volland Bild: imago sportfotodienst

Unter anderem sagt Volland im Interview: „Bayer Leverkusen ist in der Bundesliga ein Top-drei-Klub. Okay, der Abstand zu Dortmund war in der vergangenen Saison groß. Den wollen wir verkürzen. Und die Chancen dafür stehen gut. Der BVB befindet sich im Umbruch. In Leverkusen dagegen ist die Mannschaft zusammen geblieben. Das ist sicherlich ein Vorteil.“