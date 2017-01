Marktoberdorfer BVB-Fan hat vor über 30 Jahren sein Taschengeld an seinen Lieblingsverein gespendet

Leidenschaft · 1984 war Borussia Dortmund hochverschuldet und kurz vor der Pleite. Das brachte den damaligen Marktoberdorfer Patrick Lipp dazu, sein Taschengeld, 25 D-Mark, an seinen Lieblingsverein zu spenden. Außerdem las er damals vor laufender TV-Kamera einen Brief an den damals künftigen Präsidenten Reinhard Rauball vor, in dem er seine Spende begründete.



Der Marktoberdorfer BVB-Fan Patrick Lipp verfasste als 14-Jähriger 1984 einen Brief an Dr. Reinhard Rauball und las diesen vor laufenden WDR-Kameras vor. Bild: WDR (Screenshot) Dieses Video hat jetzt der Journalist Arnd Zeigler für seine TV-Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ wieder hervorgeholt. Lipp, der heute als Architekt in Freising arbeitet, ist überrascht, dass das Video wieder aufgetaucht ist. Er ist auch heute noch treuer Dortmund-Anhänger und mittlerweile Vereinsmitglied. Was Reinhard Rauball heute zu dem Video sagt und ob Patrick Lipp auch heute noch für den BVB spenden würde, erfahren Sie in der Freitagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Marktoberdorf, vom 27.01.2017.



