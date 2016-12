Mario Götze blickt auf sein "Goldenes WM-Tor" zurück

Weltmeisterschaft · Mit seinem entscheidenden Tor im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft schoss Mario Götze Deutschland zum 1:0-Sieg über Argentinien und die DFB-Auswahl zum vierten Stern. Der Geniestreich katapultierte den Ronsberger in den Fußball-Olymp und in die Herzen Millionen deutscher Fans.



WM 2014 - Finale - Deutschland - Argentinien Bild: Andreas Gebert (dpa)

Durch sein „Goldenes Tor“ wird der 22-jährige Spielmacher des FC Bayern künftig in einem Atemzug mit Helmut Rahn, Gerd Müller und Andreas Brehme - allesamt WM-Siegtorschützen - genannt. Sechs Wochen nach dem Finale erhielt Götze dafür die Auszeichnung zum „Tor des Monats“. Der ARD-Reporter und „Stimme des Allgäus“, Bernd Schmelzer aus Balderschwang, überreichte Götze in München die Medaille und sprach im Interview mit dem WM-Helden über die Sternstunde.

Herr Götze, als Sie das entscheidende Tor im Finale der Weltmeisterschaft erzielt haben, dachten Sie bestimmt nicht an die Auszeichnung zum „Tor des Monats“. Aber mit Sicherheit war Ihnen klar, dass Sie in diesem Moment Geschichte schreiben, oder?

Mario Götze: Ich glaube, wenn man die Bedeutung des Moments im Nachhinein zu greifen bekommt, dann weiß man erst, was einem gelungen ist. Es ist eine großartige Sache, was mit der Mannschaft und dem gesamten Land passiert ist. Wir haben uns diese Momente redlich verdient. Die WM war ein großartiges Erlebnis für mich persönlich und ich denke, für ganz Deutschland war sie es auch.

Der Bundestrainer Joachim Löw hat nach dem Turnier gesagt, in Brasilien hätte die DFB-Mannschaft das ganze Land zu Weltmeistern gemacht. Mit Ihrem Tor sind Sie der eigentliche Weltmeister-Macher. Wie stolz macht Sie das?

Götze: Definitiv, sehr stolz. Die Bedeutung dieses Tors in diesem Spiel, in dieser Minute war etwas Besonderes für mich. Wenn man sieht, wie viele Leute man damit glücklich machen kann - vor allem auch die Mannschaft, die für diesen Traum vom WM-Titel so geackert hat - dann macht mich das natürlich außerordentlich stolz.

Wie verändert das WM-Tor Ihr Leben?

Götze: Ganz banal gesagt, ist es eigentlich nur ein Tor in der 113. Minute - fast ein Tor wie jedes andere. Dass es mir gerade in diesem wichtigen Spiel gelungen ist, ist natürlich schon etwas ganz Besonderes, das ist klar. Aber im Fußball geht es immer ganz schnell und mit der neuen Saison beginnt alles von Neuem. Wir hatten die Zeit es zu genießen und können stolz darauf sein.

Ein solches Tor kann auch immer einen Knackpunkt für die Karriere bedeuten - zum Guten, aber auch zum Schlechten. Ihre Leistungen und Ihr Spiel werden ja künftig an diesem Moment gemessen…

Götze: (lacht) Was ich mit meinen 22 Jahren schon erreicht habe, reicht fast für fünf Leben. Im Ernst: es ist eine große Sache. Für mich ist es ein großer Ansporn, weiter hart an mir zu arbeiten um meiner großen Leidenschaft und dem Spaß am Fußball noch möglichst lange nachzugehen.