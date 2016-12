Junge Marktoberdorferin kämpft mit U17-Nationalmannschaft in Jordanien um WM-Titel

Fußball · Vier Stunden lang saß sie im Flieger, ehe die Maschine in der Hauptstadt Amman landete. Knapp unter 30 Grad zeigt das Thermometer. Keine Wolke am Himmel. Eigentlich beste Voraussetzungen für einen Urlaub in Jordanien.



Verena Wieder Bild: Andreas Reimund Daran ist bei Verena Wieder aus Thalhofen nicht zu denken. Schuhe an, schwitzen, Rasen testen, akklimatisieren ist angesagt. Denn am Freitag beginnt für die deutsche U17-Nationalmannschaft die Fußball-Weltmeisterschaft. Die Mission ist klar: „Wir wollen den Titel.“ Der Anspruch kommt nicht von ungefähr. Die deutsche Auswahl ist erst vor kurzem Europameister geworden. „Aber selbst eine Medaille wäre schon top“, sagt die 16-Jährige. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Donnerstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Marktoberdorf, vom 29.09.2016.



