Jürgen Kopfsguter wird neuer Trainer beim FV Weiler

Fußball · Der FV Rot-Weiß Weiler hat einen neuen Trainer. In der Rückrunde wird Jürgen Kopfsguter beim Tabellensiebten der Landesliga Württemberg an der Seitenlinie stehen. Der 46-Jährige übernimmt das Amt von Interimstrainer Markus Heinrich, der nach dem Rücktritt von Fredy Huckenbeck wie verabredet bis zur Winterpause eingesprungen ist.



Jürgen Kopfsguter Bild: Manfred Sendlinger

Jürgen Kopfsguter ist seit 14 Jahren Trainer. Unter anderem hat er beim FC Wangen die A-Jugend in der Oberliga trainiert sowie von Juli 2011 bis Oktober 2012 das Verbandsliga-Team, ehe er aus beruflichen Gründen (leitende Funktion beim Jugendamt in Lindau) ausstieg.

Zuletzt war er Co-Trainer bei der Oberliga-Elf des FV Ravensburg. „Er ist zu 100 Prozent akribisch, total auf Fußball fixiert und hat ein enormes Fachwissen“, sagt FVW-Vorsitzender Udo Heinrich.

Kopfsguter attestiert seiner künftige Mannschaft „fußballerische Qualität“ und das Potenzial, in der Landesliga eine gute Rolle zu spielen. Akteure wie Dominik Dieing, Kevin Bentele, Mustafa Inan oder Julian Karg kennt er noch aus seiner Zeit in Wangen. „Disziplin, Ehrlichkeit und Leidenschaft sind die Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit“, sagt der 46-Jährige, der mit dem FVW am 18. Januar die Vorbereitung beginnen will.