Interview mit dem Fußballmoderator Marc Hindelang

Millionen Sportfans kennen seine Stimme: Marc Hindelang kommentiert seit vielen Jahren beim Bezahlsender Sky Spiele in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League. Der gebürtige Lindauer war früher in unteren Ligen als Torhüter aktiv und lebt inzwischen in der Nähe von München. Die AZ hat mit dem 48-Jährigen über seinen Job gesprochen und die Tücken, die dieser mit sich bringt.



Wenn der dritte Torwart des FSV Mainz 05 eingewechselt wird, weiß der Kommentator oft innerhalb von Sekunden, welche Schuhgröße er hat. Wie kommen Sie während des Spiels an solche Informationen?

Marc Hindelang: Auf den jeweiligen 18-Mann-Kader bin ich unter anderem durch eine Infomappe und Notizen vorbereitet. Ich habe eine größere Auswahl an Informationen und Statistiken, die ich selektiere und gut sortiere. Zu wissen, wie viele Flanken einer an ungeraden Wochentagen von links schlägt, ist meist nicht hilfreich. Es kommt auf das Wesentliche an. Im Stadion können wir uns auch immer noch an einen Mitarbeiter von Opta (Anbieter von Live-Sportdaten, Anm. d. Red.) wenden, der einem alle möglichen Werte geben kann.

Wie viel Vorlauf haben Sie, um sich auf ein Spiel vorzubereiten?

Hindelang: Spätestens zwei Wochen vorher weiß ich, welches Spiel ich kommentiere. Richtig Sinn macht die Vorbereitung dann zwischen den Spieltagen. Ich schaue mir das vorherige Spiel an, informiere mich in Zeitungen und Internet. Am Mittwoch vor dem Spiel kommt immer die Infomappe – und dann recherchiere ich via Telefon. Ich lese die Lokalzeitungen und telefoniere mit den Pressesprechern der Klubs, die einen mit Besonderheiten versorgen, wenn möglich auch mit den Trainern. Es ist ein Jagen und Sammeln von Informationen, da kommt im Lauf der Zeit einiges zusammen.

Kann man es überhaupt allen recht machen?

Hindelang: Nein. Da kann das Fachwissen noch so groß sein – letztlich spielt auch der persönliche Geschmack eine Rolle. Es gibt Leute, die meine Art zu kommentieren mögen – und andere nicht.