Fußballfest zur Vereinsheimeröffnung in Seeg

Kreisliga · Die Fußballer des TSV Seeg weihen am Samstag, 10. Oktober, ab 10 Uhr den Anbau an ihr Vereinsheim mit einem Fußballfest ein. Denn nach der Segnung um 10 Uhr werden drei Derbys gegen Pfronten abgehalten.



Fußball Bild: Thomas Eisenhuth (dpa-Zentralbild)

Um 11 Uhr spielen die dritten Mannschaften in der B-Klasse 4 gegeneinander, um 13 Uhr gefolgt von den zweiten Mannschaften in der B-Klasse 7. Um 15 Uhr steht dann das Kreisliga-Duell der ersten Mannschaften an.

Vor allem beim Gastgeber sind die Erwartungen hoch. Sie erhoffen sich von den Gästen, mit denen sie in Freundschaft verbunden sind, zur Neueröffnung viele Gastgeschenke in Form von Punkten.