Fußballer Fabian und Mario Götze aus Ronsberg wohnen gemeinsam in München

Fußball · Es ist mittlerweile nach 21 Uhr und Fußballer Fabian Götze quält sich immer noch. Er will unbedingt dabei sein, heute Abend, bei der Drittliga-Partie seiner SpVgg Unterhaching gegen Borussia Dortmund II.



Mario Götze Bild: Alexander Hassenstein

Bruder Mario dagegen hat überhaupt noch nicht gespielt für den. Nach dreimonatiger Pause aufgrund einer Oberschenkelverletzung, ist er zumindest wieder ins Training eingestiegen. So ganz nebenbei hat sich auch in der Wohnungssuche der beiden Neu-Münchner etwas getan.

„Es wird eine Götze-WG geben“, bestätigt Fabian, „ja, das kann man so sagen ...“ Zentral, mitten in der Stadt, die „toll, super ist“ - der „doppelte Götze“ schickt sich an, München zu erobern. „Wir verstehen uns bestens“, erklärt Fabian, „klar werden wir uns auch mal in die Haare kriegen, das ist aber sicher kein Problem.“