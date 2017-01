Fußball im Westallgäu: Vier heimische Mannschaften müssen in die Relegation

Aufstieg/Abstieg · Der SV Maierhöfen-Grünenbach muss in der Landesliga Württemberg in die Abstiegsrelegation. Die spielfreien Westallgäuer mussten sich buchstäblich in letzter Minute von Konkurrent Kehlen überholen lassen und schließen die Saison auf Rang 12 ab. Damit spielt der Aufsteiger am 19. Juni um den Ligaverbleib. Der Gegner steht noch nicht fest.



TSV Heimenkirch Bild: Florian Wolf Ein möglicher Gegner ist der TSV Heimenkirch. Der hat sich mit einem 4:0-Heimsieg gegen Unterzeil die Vizemeisterschaft in der Bezirksliga Bodensee gesichert und für die Aufstiegsrelegation zur Landesliga qualifiziert. Die Elf von Trainer Simon Schnepf hat bereits am Mittwoch, 8. Juni, das erste von maximal drei K.-o.-Spielen gegen den FV Altheim aus dem Bezirk Donau (Anpfiff 18 Uhr in Reute bei Bad Waldsee). Auch eine Etage tiefer in der Kreisliga A ist für zwei Westallgäuer Mannschaften noch nicht Schluss: Der SV Eglofs spielt erstmals als Vizemeister in der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga, während der TSV Röthenbach als Drittletzter in die Abstiegsrelegation muss. Die Spielorte, Termine und Gegner stehen noch nicht fest. Mehr zum letzten Spieltag im Westallgäu lesen Sie in der Montagsausgabe des Westallgäuers vom 06.06.2016.



