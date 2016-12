Fußball im Westallgäu: TSV Röthenbach schafft den Klassenerhalt

Kreisliga A · Der TSV Röthenbach bleibt in der Kreisliga A. Die Fußballer aus dem Westallgäu haben das alles entscheidende Relegationsspiel gegen den Herausforderer SV Gebrazhofen mit 4:2 (2:2) gewonnen.



Relegation zur Kreisliga A, TSV Röthenbach gegen SV Gebrazhofen Bild: Florian Wolf

Mann des Spiels war Stürmer Christian Haas: Der 27-Jährige erzielte das 1:0 und das 3:2 und legte damit den Grundstein für den Klassenerhalt seines Heimatvereins. Außerdem trafen Spielertrainer Markus Führer (in seinem Abschiedsspiel) und Fabian Reichart für die Westallgäuer.

750 Zuschauer sahen auf neutralem Platz in Isny ein spannendes Spiel, das vor allem in der ersten Halbzeit völlig offen war. Am Ende setzte sich der leicht favorisierte TSV Röthenbach aber verdientermaßen durch – auch, weil Keeper Stephan Haas in der Schlussphase auf dem Posten war.