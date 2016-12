Fußball im Westallgäu: SV Maierhöfen erwartet den FV Weiler zum hochklassigen Derby

Spannung · Die Vorfreude bei den Fußballfans im Westallgäu ist groß: In der Landesliga Württemberg steht das Lokalderby zwischen den SV Maierhöfen-Grünenbach und dem FV Rot-Weiß Weiler. Das Nachbarschafsduell wird am Samstag, 24. September, um 15.30 Uhr angepfiffen. Bei gutem Wetter hofft Gastgeber Maierhöfen auf 500 bis 700 Zuschauer.



Lokalderby Bild: Claudius Grath

„Man kennt sich untereinander, keiner will verlieren“, hebt SVM-Trainer Alexander Odemer hervor. Seine Elf kommt so langsam in Schwung und liegt auf Platz 13. Er erwartet seinen offensivstarken Gegner, der seiner Abwehr viel Arbeit bescheinigen wird.

Immerhin führt Weiler Stürmer Kevin Bentele die ligaweite Torjägerliste an (7 Spiele, 8 Tore). Aber auch FVW-Coach Jürgen Kopfsguter hat Respekt vor dem Gegner – vor allem vor der Lufthoheit des SVM und den gefährlichen Offensivstandards von Patrick Zeh. Weiler ist Tabellensechster, aber seit drei Spielen sieglos.

In der vergangenen Saison endete das Hinspiel in Maierhöfen 3:3, das Rückspiel in Weiler gewannen die Rot-Weißen mit 3:1.