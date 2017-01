Fußball-Relegation: TSV Heimenkirch gewinnt 1:0

Aufstiegstraum · Der TSV Heimenkirch darf weiter vom Aufstieg in die Landesliga Württemberg träumen. Die Westallgäuer haben das erste von drei möglichen Relegationsspielen gegen den FV Altheim mit 1:0 (1:0) gewonnen. Das Tor des Tages schoss Youngster Marius Diem in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.



Fußball, Relegationsspiel zur Landesliga, TSV Heimenkirch (in Gelb) gegen FV Altheim Bild: Florian Wolf

Vor 650 Zuschauern in Reute hatte Heimenkirch in der ersten Halbzeit allerdings Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Altheim vergab ein halbes Dutzend Chancen, ehe die Westallgäuer ihre erste echte Möglichkeit nutzten. In der zweiten Hälfte rief die Elf von Trainer Simon Schnepf dann ihr Leistungsvermögen ab und gewann dadurch verdient.

In der zweiten Relegationsrunde trifft Heimenkirch auf den SV Nusplingen (Bezirk Zollern), der sich im Parallelspiel mit 2:1 gegen den SV Sulmetingen (Bezirk Riß) durchgesetzt hat. Das Spiel findet am Sonntag, 12. Juni, ab 15 Uhr in Weissenau (bei Ravensburg) statt.