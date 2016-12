Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz (22) aus Ratzenried frisch verliebt

FC Bayern München · Nationalspielerin Melanie Leupolz aus Ratzenried bei Isny lässt nach dem Goldmedaillengewinn bei Olympia ihre Fans nun auch an ihrem privaten Glück teilhaben.



Melanie Leupolz bei Facebook mit Kevin Schmidt. Bild: facebook

Die 22-jährige Mittelfeldspielerin des FC Bayern München postete in den sozialen Netzwerken nach der Rückkehr aus Brasilien ein Foto von sich und Handball-Profi Kevin Schmidt und versah es mit dem Hashtag #happytobewithyou (übersetzt: Glücklich, bei dir zu sein).

Leupolz, die lange mit dem Freiburger Fußballer Nils Ehret liiert war (er zog ihretwegen nach München), hat also eine neue Liebe gefunden. Der 28-jährige Schmidt ist derzeit beim VfL Gummersbach unter Vertrag und sammelte ebenfalls schon Erfahrung in der Nationalmannschaft.18 Mal stand er für die DHB-Auswahl auf dem Feld und gehörte 2013 auch zum WM-Kader.

Nach ein paar freien Tagen mit ihrem neuen Freund beginnt für Leupolz am Donnerstag wieder der Alltag: Mit dem FC Bayern geht’s ins Trainingslager nach Ravensburg, nur unweit von ihrem Heimatort entfernt. Am kommenden Samstag gibt’s den ersten offiziellen Auftritt nach dem Olympiasieg, und zwar um 14 Uhr vor Sport Reischmann in Ravensburg.