FC Wiggensbach im Tabellentief: Trainer Christl sieht dennoch Chancen

Bezirksliga · Der neue Trainer des Bezirksligisten FC Wiggensbach verfällt nach fünf Spielen und nur einem Punkt nicht in Panik. Nächster Gegner ist der Tabellenletzte Thannhausen



Max Swoboda-Stadion Wittensbach - Fußball Bezirksliga Schwaben Süd - FC Wiggensbach vs FC Stätzling - Trainer Peter Christl Bild: Ralf Lienert

Es ist gute Sitte beim Fußball-Bezirksligisten FC Wiggensbach, dass größeren Veränderungen im Verein keine noch lauteren Geräusche vorangehen. Das war so, als Trainer Monza Hartmann an die frische Luft gesetzt wurde; das war so, als sich die Verantwortlichen von Coach Bernd Kunze verabschiedet hatten.

Und jetzt hat der FCW auch noch Peter Christl als Trainer verpflichtet: Den Schweiger an der Linie. Kein Wunder, dass es dort oben auf dem Berg ruhig zugeht, auch nach fünf Spielen ohne Sieg. Mit nur einem Zähler stehen die Oberallgäuer nach dem Saisonauftakt auf dem vorletzten Rang, auf einem Abstiegsplatz. Christl verfällt nach dem Fehlstart noch lange nicht in Panik. Sollte dies irgendwann mal der Fall sein: Bis dahin dürfte es ein ganz, ganz weiter Weg sein. Ungefähr genau so weit, wie der an die Tabellenspitze.