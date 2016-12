Die Buchloer Spielgemeinschaft hat sich für die Allgäuer Meisterschaft qualifiziert

Fußball · Die B-Junioren aus Buchloe haben das erste Ostallgäuer-Futsal-Qualifikationsturnier in Marktoberdorf gewonnen und sich somit für die Teilnahme am Allgäu-Finale qualifiziert.



Buchloer SG-B-Junioren qualifizieren sich für Allgäuer Meisterschaft. Bild: Stefan Schröder

Die Spielgemeinschaft der Vereine FC Buchloe, FSV Amberg, FSV Lamerdingen, SV Lindenberg und SpVgg Wiedergeltingen setzte sich nach zumeist spannenden Partien durch.

Damit hat sich die SG für die Teilnahme am Allgäu-Finale qualifiziert, das am 28. Januar in Marktoberdorf stattfindet.