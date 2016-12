Die Allgäuerinnen Verena Wieder und Janina Minge wurden kürzlich mit der deutschen U17 Europameister

Fußball · Verena Wieder und Janina Minge wissen schon, wie es sich anfühlt, Fußball-Europameister zu sein. Während Jogis Jungs in Frankreich noch daran arbeiten, haben die beiden im Mai mit den deutschen U17-Juniorinnen in der Ukraine den EM-Titel geholt. Die eine war die Jüngste im Kader – die andere Spielführerin.



Janina Minge aus Lindau wurde mit der deutschen U17 Europameister. Bild: DFB

Verena Wieder ist erst kurzfristig berufen worden, lief dann aber in vier der fünf Turnierspiele auf. Es sei „ein Riesenerlebnis“ gewesen, vor 10.000 Zuschauern zu spielen, erzählt die 15-Jährige aus Thalhofen (Ortsteil von Marktoberdorf). Ihr nächster Klub heißt FC Bayern München.

Den Sprung in die Frauen-Bundesliga hat Janina Minge bereits geschafft. Die 17-jährige Lindauerin ist vor einem Jahr vom FC Wangen zum SC Freiburg gewechselt und kam schon ein paar Mal in der höchsten deutschen Spielklasse zum Einsatz. In der deutschen U17 ist sie unumstrittene Stammspielerin – und auch Spielführerin.