Derbyfieber im Westallgäu: Der FV Weiler empfängt am Samstag den SV Maierhöfen

Landesliga · Es ist das Fußball-Highlight im Westallgäu: Im bayerischen Derby der Landesliga Württemberg empfängt der FV Rot-Weiß Weiler (7.) den SV Maierhöfen-Grünenbach (10.). Anpfiff ist am Samstag, 2. April, um 15.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz beim Freibad in Weiler. Das Hinspiel im September endete 3:3.



FVW-Trainer Jürgen Kopfsguter, seit der Winterpause im Amt, kündigt einen „kleinen Umbau“ seiner Mannschaft auf ein oder zwei Positionen an. Näher in die Karten schauen lassen will er sich aber nicht. Sicher ist nur, dass Florian Imgrund (Gelb-Rot-Sperre) und Julian Karg (verletzt) nicht zur Verfügung stehen.

Welchen verletzungsbedingten Ausfall der SVM kurzfristig verkraften muss, lesen Sie in der Freitagsausgabe des Westallgäuers vom 01.4.2016. vom 01.04.2016.



Aufsteiger Maierhöfen, der erstmals in seiner Vereinsgeschichte in der Landesliga spielt, könnte den Lokalrivalen mit einem Sieg in der Tabelle überflügeln. Trainer Alexander Odemer verschwendet daran aber keinen Gedanken: „Unser Ziel ist es nicht, Weiler in der Tabelle zu überholen, sondern am Saisonende überm Strich zu stehen.“