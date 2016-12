Der FC Füssen hofft noch auf den Relegationsplatz  braucht aber Schützenhilfe

Kreisliga · Schafft der FC Füssen in der Kreisliga Süd am letzten Spieltag der Saison doch noch, den Relegationsplatz zurückzuerobern? Am Samstag fällt die Entscheidung über die Relegation.



Schiedsrichterpfeife Bild: Maria Rossbauer (dpa) Sonthofen II hat sich vor den FC Füssen geschoben, dem während der Englischen Wochen ganz wenig gelungen ist. Lediglich zwei Punkte waren für das seit dieser Saison von den Günes-Brüdern trainierte Team zuletzt die magere Ausbeute. Matthias Günes will die Rückrunde nicht schönreden, aber noch hat der FC Füssen die Chance, sich den zweiten Tabellenplatz zurückzuholen. Allerdings ist das Team auf Schützenhilfe angewiesen: Sonthofen II muss das Spitzenspiel beim TV Bad Grönenbach verlieren. Ob der frisch gebackene Meister, der zuletzt gegen Obergünzburg mit 1:3 unterlag, noch einmal alles rausholen wird, ist unklar. Abgesehen davon muss der FC Füssen seine Hausaufgaben erst einmal machen und beim Tabellenletzten in Wildpoldsried gewinnen. Nach den zuletzt gezeigten Leistungen zweifeln selbst die Füssener Fans daran. Für den TSV Seeg ist die Saison dagegen bereits gelaufen: Das Team ist spielfrei, steht aber als Absteiger bereits fest. Schon jetzt ist bekannt, dass es einen Umbruch geben wird. Eine erste Personalentscheidung ist bereits gefallen. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Samstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Füssen, vom 21.05.2016.



