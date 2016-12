Bundesliga Zweitligist St. Pauli trainiert in Oberstaufen - Heute Testspiel in der Schweiz

Fußball · Noch bis kommenden Donnerstag befindet sich der Zweitligist FC St. Pauli in Oberstaufen im Trainingslager.



Fußball Bild: Bernd Thissen (dpa)

In dessen Rahmen tritt die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen am heutigen Samstag um 18.30 Uhr beim FC Winterthur in der Schweiz und nicht wie in Medien teilweise gemeldet in Oberstaufen an.

Ein weiteres Testspiel gegen den Zweitligisten SC Freiburg bestreitet St. Pauli am kommenden Dienstag, 14. Juli, 18.30 Uhr in Friedrichshafen.