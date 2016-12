Allgäuer WM-Torschütze Mario Götze versteigert seinen WM-Schuh

Sport · Es war zu erwarten: Mit seinem Tor, das Deutschland am 13. Juli zum Fußball-Weltmeister 2014 machte, hat sich der in Ronsberg aufgewachsene Mario Götze (22) gleichzeitig zum Stammgast in den Jahresrückblicken der nächsten Tage und Wochen gemacht.



ZDF Jahresrückblick Götze Bild: BREUEL-BILD/ABB Am Dienstag zum Beispiel wurde die ZDF-Sendung „Menschen 2014“ mit Moderator Markus Lanz aufgezeichnet (Sendetermin Freitag), tags darauf strahlt das ZDF dann live die Gala „Ein Herz für Kinder“ aus. Hier wird Götzes „Goldener Schuh“ versteigert, mit dem er im Finale gegen Argentinien zum entscheidenden 1:0 traf. Mario Götze sagte in Bild über den Schuh: „Ich habe ihn nie gewaschen. Er ist noch in dem Zustand, wie er in Rio war, als ich mit ihm das Stadion verlassen habe. Da ist immer noch Gras dran. Ich habe den Schuh nach dem Finale nie mehr angezogen. Ich habe ihn bei mir zu Hause gut verwahrt.“ Mehr zum Thema finden Sie in der Allgäuer Zeitung und den Heimatzeitungen vom 04.12.2014 (Seite 20).



Die Allgäuer Zeitung erhalten Sie im ganzen Allgäu in den AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper