Allgäuer Profi Markus Mendler (FC Nürnberg): "Ich würde nie zum FC Bayern geh'n"

Fußball · Die 50. Saison in der Fußball-Bundesliga ist zu Ende. Auch Profi Markus Mendler, 20, aus Legau (Unterallgäu) hat ein Jubiläum, ein kleineres. Seit fünf Jahren spielt er beim 1. FC Nürnberg.



Markus Mendler im Zweikampf gegen Adam Bodzek Bild: nph / Mueller (nph)

Den Durchbruch in der Stammelf hat er in dieser Zeit nicht geschafft - noch nicht. Eine schwere Knieverletzung warf ihn im vergangenen Juli zurück, zugezogen bei einem Spiel in der Regionalliga-Reserve.

Saisonende gut, alles gut?

Markus Mendler: Für diese Saison schon. Ich bin froh, dass ich noch zweimal spielen durfte. Ich konnte Trainer Michael Wiesinger zeigen, dass ich es drauf habe, dass er mit mir in der kommenden Saison rechnen kann, wenn ich fit bleibe.

Mit Markus Mendler in der Startelf zwei Siege in zwei Spielen! Nicht auszudenken, hätten Sie stets von Anfang an gespielt. Da wird in der Club-Chefetage jetzt wohl intensiv gerechnet?

Mendler: (lacht) Meine Bilanz ist ganz gut. Bisher habe ich sieben Mal von Anfang an gespielt, dabei gab es fünf Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.

