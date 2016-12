1. FC Nürnberg-Profi Markus Mendler aus Legau sammelt Spielpraxis beim SV Sandhausen

Bundesliga · Der Fußball-Verein SV Sandhausen wird für ein halbes Jahr der Brötchengeber für Markus Mendler, 21, sein. Der Profi aus Legau im Unterallgäu hat beim 1. FC Nürnberg keine allzu guten Karten, was einen Einsatz in der Bundesliga angeht. Es blieb in dieser Saison bei Auftritten in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern.



Markus Mendler (SV Sandhausen), Action / Aktion, Freisteller SV Sandhausen vs. SpVgg Greuther Fürth, Fussball, Testspiel, 30.01.2014 --- EP_MBR Markus Mendler SV Sandhausen Action Action shot cut ... Bild: imago sportfotodienst (imago sportfotodienst) In Abstimmung mit Sportvorstand Martin Bader wurde Mendler vor Kurzem bis Saisonende an den SV Sandhausen verliehen, der in der zweiten Liga um den Klassenerhalt kämpft, um Spielpraxis zu sammeln. Seit Trainer Dieter Hecking den Club Ende 2012 Richtung VfL Wolfsburg verlassen hat, fristet Mendler bei den Mittelfranken ein eher karges Dasein. Erstliga-Luft weht ihm schon länger nicht mehr um die Nase. Zeit, was anderes anzupacken. Mehr zum Wechsel und die Reaktion von Markus Mendler darauf finden Sie in der Allgäuer Zeitung vom 07.02.2014 (Seite 20).



