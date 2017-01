Zweifacher "Allgäu Vertical"-Sieger Quirin Schmölz aus Missen über den Reiz des Bergauf-Rennens

Extremsport · Beim vierten Allgäu Vertical wagen sich Samstag über 200 Teilnehmer die Weltcup-Strecke in Ofterschwang hinauf. Seriensieger Quirin Schmölz aus Missen spricht über den besonderen Reiz der Veranstaltung.



"Allgäu Vertical" in Ofterschwang Bild: Günter Jansen

Quirin Schmölz muss nicht lange zögern: „Exotisch, knackig, etwas verrückt“, fällt ihm als Erstes ein, wenn er an „Allgäu Vertical“ denkt. Der 29-Jährige muss es wissen - schließlich ist Schmölz so etwas wie der Seriensieger beim „Rennen gegen die Schwerkraft“. Am Samstag geht der „Vertical“ in seine vierte Auflage – ab 18 Uhr geht es vom Auslauf der Weltcupstrecke in Ofterschwang für über 200 Läufer ans Limit - und darüber hinaus.

