Vor 50 Jahren fand der erste Ski-Weltcup in Oberstaufen statt: Hans-Peter Wucherer (72) war immer mit dabei

Wintersport-Geschichte · Hans-Peter Wucherer kann sich noch sehr gut an das Rennen am 7. Januar 1967 in Oberstaufen erinnern. Er war damals 23 und Torposten-Chef des ersten ausgetragenen Ski-Weltcups überhaupt.



Der Ski-Weltcup feierte in Oberstaufen Premiere. Unser Foto entstand 1967, als die Slalom-Rennen bis 1970 noch am Staufen oberhalb der Immenstädter Straße ausgetragen wurden. Bild: Benno Haggenmüller (Archivfoto) Nach dem ersten Slalom-Durchgang am „Staufen“ wurde eine norwegische Rennläuferin disqualifiziert, weil sie eine Torstange ausgelassen hatte. Doch „Bibi“ Burger war mit der Torrichterkarte zum Mittagessen nach Hause gegangen. Wucherer lief im Dauerlauf durch den Ort und schleppte Burger samt Torrichterkarte zurück zum Staufenhang, so dass der zweite Lauf vor rund 5000 Zuschauern rechtzeitig gestartet werden konnte. Beim Riesenslalom am „Hündle“ tags darauf klappte dann alles. Welche kuriosen Ereignisse es sonst noch in all den Jahren bei den Weltcup-Rennen in Oberstaufen gab, erfahren Sie in der Donnerstagsausgabe des Allgäuer Anzeigeblatts vom 26.01.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper