Unterschiedlich bewerten Tennisvereine in und um Kaufbeuren die geänderten Regelungen des Bayerischen Verbandes

Spiel · Die Linien sind abgedeckt, die Netze abgehängt: Auf den Tennisplätzen im Freien ist zwar längst die Winterruhe eingekehrt, doch drinnen in den Vereinsstuben diskutieren die Vorsitzenden, Spieler und Trainer bereits intensiv über das, was der Bayerische Tennisverband für das neue Jahr beschlossen hat: Ab der kommenden Saison dürfen Spieler eines Clubs unbegrenzt in zwei Altersklassen eingesetzt werden.



Tennis im Allgäu Bild: Christoph Lienert Bezüglich der Wertung der Einzel- und Doppelspiele im Mannschaftswettkampf hat der Verbandstag mit großer Mehrheit eine bis vor zwei Jahren gebräuchliche Regelung wieder eingeführt: Jede Mannschaft erhält für einen Sieg pro Einzel und Doppel wieder je einen Punkt. Bis dato gab es für Siege im Einzel zwei Punkte, im Doppel drei. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Donnerstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kaufbeuren, vom 29.12.2016.



