Vierschanzentournee · Der Österreicher Stefan Kraft sprang in der ausverkauften Erdinger Arena mit 134,5 Metern und guten Haltungsnoten zum Sieg. Zweiter wurde Kamil Stoch (Polen), auf den dritten Platz sprang Michael Hayböck (Österreich).



64. Internationale Vierschanzentournee in Oberstdorf - 25.500 Zuschauer - Ausverkauftes Stadion - Zuschauerrekord Bild: Ralf Lienert

Bester Deutscher an der Schattenbergschanze wurde Markus Eisenbichler (Platz sechs) mit 133,5 Metern - allerdings schlechten Noten bei der Landung. Der Oberstdorfer Lokalmatador Karl Geiger landete mit 127 Metern auf Platz 27.

Die Vierschanzentournee geht am 31.12 (Qualifikation) und am 01.01. (Wertungsspringen) in Garmisch-Partenkirchen weiter.