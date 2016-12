Sonthofen gewinnt das Topspiel der 2. Bundesliga Süd beim VC Offenburg

Volleyball · In einem zweistündigen Fünf-Satz-Krimi haben die Allgäuerinnen die besseren Nerven Offenburg/Sonthofen. Es war der erwartete Show-Down zum Jahresende. Als Tabellenführer reisten die Zweitliga-Volleyballerinnen aus Sonthofen zum Zweiten VC Printus Offenburg.



Volleyball Sonthofen Bild: Dominik Berchtold

In einem über zweistündigen Match duellierten sich die beiden Teams auf hohem Niveau. Mit 3:2 (27:25, 21:25, 25:21, 17:25, 15:11) hatte Sonthofen am Ende die Nase vorn und verteidigte damit eindrucksvoll die Spitzenposition in der zweiten Bundesliga Süd.

Mit den Attributen „Spitzenspiel, Spitzenkulisse, Spitzenstimmung“ kann dieses Spiel des Jahres an der französischen Grenze am besten umschrieben werden.

Die Nord-West-Sporthalle in Offenburg war mit fast 800 Zuschauern zum Bersten gefüllt – beide Mannschaften waren bis in die Haarspitzen angespannt.